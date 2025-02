Renato Gaúcho revive polêmica e aponta verdadeiro campeão de 1987

O debate envolvendo o título do Campeonato Brasileiro de 1987 ganhou um novo capítulo durante o "CharlaPodcast". Convidado da vez, Renato Gaúcho reviveu a polêmica do campeão de 1987 e afirmou que o dono do troféu é o Flamengo, e não o Sport.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Embora o time pernambucano tenha tido o título reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-técnico de Grêmio e Flamengo, que fazia parte do elenco rubro-negro daquela época, reafirmou que o Sport disputava a Segunda Divisão e, por isso, não pode ser considerado campeão nacional.

- Todo mundo fala: “ah, o Sport…”. Não existe isso, nada contra. Mas o time da segunda divisão não podia bater de frente com o da primeira divisão. Até porque já estava estipulado entre os presidentes dos clubes, o Clubes dos 13. Campeão é campeão - começou.

continua após a publicidade

- O campeão não se ganha fora do campo gritando, se ganha nas quatro linhas. O Flamengo foi campeão, jogamos contra os melhores. O Sport disputou a segunda divisão, não existia este confronto entre primeira e segunda divisões. Fizemos a final contra o Internacional - concluiu Renato Gaúcho sobre o campeão de 1987.

➡️Renato Gaúcho diz que Michael foi chamado de burro por treinador do Flamengo

Veja o vídeo

https://x.com/Gilnelio_Alves/status/1892932426541814005

Sobre a polêmica do Campeonato Brasileiro de 1987

Devido à grave crise financeira, a CBF anunciou que o Campeonato Brasileiro de 1987 não seria realizado. Desta forma, os 13 principais times do país organizaram a própria liga, que foi chamada de 'Clube dos 13'.

continua após a publicidade

➡️Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

A nova liga ganhou visibilidade e conseguiu grandes patrocínios, como Globo, Varig, Coca-Cola etc. A CBF, no entanto, não gostou da proporção tomada e recuou, dizendo que iria organizar a competição. Então, a entidade sugeriu o cruzamento entre o módulo do Flamengo e o módulo do Sport para definir o campeão daquele ano.

O Clube 13 deixou claro que não faria o cruzamento. Assim, Flamengo e Internacional fizeram a final do Campeonato Brasileiro assistida por todo o Brasil, que terminou com a vitória rubro-negra por 1 a 0. Como resultado, a CBF declarou o Sport como verdadeiro campeão de 1987 após a recusa.