Tudo que você precisa saber sobre o Jogo das Estrelas do Zico

Com Zico já confirmado em campo, o Maracanã sediará, no próximo sábado, 28 de dezembro, às 16h (de Brasília), a 20ª edição do Jogo das Estrelas. O evento, organizado pelo ex-jogador do Flamengo, Zico, visa arrecadar fundos para causas sociais. A partida contará com a presença de jogadores renomados, tanto em atividade quanto aposentados, do cenário nacional e internacional.

Casa do Flamengo, Maracanã sediará mais uma edição do Jogo das Estrelas (Foto: Divulgação)

Os ingressos estão disponíveis para venda no site oficial do evento (https://jogodasestrelas.com/), variando entre R$ 50 e R$ 100.

Nesta edição, parte da renda será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que atua no Brasil desde 1950.

Nomes já confirmados no Jogo das Estrelas

Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Athirson, Petkovic, Ramires, Zé Roberto (meia), Zé Roberto (atacante), Adriano, Sávio, Djalminha, Toró, Thiago Neves, Grafite, Paulo Nunes, Gamarra, Sorín, Denílson, Marlon Freitas, Claudinho Michel Salgado, Ricardo Quaresma, Patrick Kluivert, Kevin Kurányi e Renato Gaúcho.

Jogo dos Artistas na preliminar

Mais uma vez, o Jogo das Estrelas será realizado no seu palco principal, o Maracanã, que até hoje recebeu 12 das 19 edições. A partida está marcada para o dia 28 de dezembro, sempre entre o Natal e o Réveillon. A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. A atração musical deste ano ainda é mantida em sigilo pela organização. O show será às 18h.