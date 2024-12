O jogador e marido de Iza, Yuri Lima, postou em suas redes sociais uma foto sua quando criança comparando com a sua filha Nala, na última sexta-feira (19). A semelhança entre os dois agitou a web; veja abaixo:

Publicação de Yuri Lima

Yuri Lima e Nala (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na legenda, Yuri Lima, em tom de afirmação, brinca sobre a aparência dos dois quando pequenos:

- Sim, a minha cara! Ou não? - escreveu o pai de Nala.

No dia anterior a postagem, o jogador já havia encantado a web ao aparecer com a Nala no colo. Inclusive, o papai recebeu recentemente elogios de Iza pelo apoio dado a ela desde o nascimento de Nala.

Iza compôs uma música chamada de "Como posso amar assim?", em homenagem à Nala, que completou dois meses no dia 13 de dezembro. Lançada nesta semana, a canção serviu também para a cantora revelar pela primeira vez o rosto da filha.

Yuri Lima e Iza vivem em publicação do Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

