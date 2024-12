Trinity Rodman, craque da equipe Washington Spirit e da seleção norte-americana, abriu o jogo sobre sua relação com sei pai Dennis Rodman. A jogadora de futebol falou sobre a ausência e dos problemas financeiros causados pelo conturbado relacionamento familiar da lenda da NBA com o restante da família.

As declarações foram dadas ao podcast "Call Her Daddy". Trinity Rodman foi muito sincera e surpreendeu todos ao falar da sua relação com Dennis Rodman.

- Esta é minha oportunidade de, meio que, falar mais - não quero dizer negativamente, mas ser mais realista sobre isso. Tentamos ser essa base e ser as boas pessoas ao redor dele. Porque, na realidade, nunca pedimos nada a menos que realmente precisássemos - explicou.

- Eu acho que para ele, ele nunca entendeu esse fato, porque ele nunca experimentou isso. Ele nunca entendeu que as pessoas podem realmente querer estar perto dele e apenas querer fazê-lo feliz. Nós tentamos viver com ele, mas ele dava festas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E com ele trazendo umas v***** aleatórias para dentro [de casa]. Minha mãe não queria-- ela era forte o suficiente para lidar com isso porque até hoje, eu ainda acredito que meu pai não amou ninguém depois da minha mãe - finalizou.

Dennis se casou com Moyer em 2003, mas, segundo Trinity, os demônios do pai dela eram muito fortes" e o casal pediu o divórcio apenas um ano depois, em 2004, embora o casamento não tenha sido totalmente dissolvido até 2012. Rodman também é pai da filha de 36 anos, Alexis, que ele divide com a ex-esposa Annie Bakes; Rodman e Bakes foram casados de 1992 a 1993.

Trinity Rodman em ação pelo Washington Spirit (Foto: Reprodução)

