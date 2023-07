Um grande acidente envolvendo 30 ciclistas marcou a etapa do Tour de France de ciclismo, na 14ª etapa da competição. Neste sábado, a prova ficou parada por cerca de 30 minutos, devido ao engavetamento na parte de trás do pelotão, próximo à cidade de Annemasse. A corrida foi reiniciada na sequência com carros de apoio.