Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Atual treinador do Santos e velho conhecido dos corintianos, Fábio Carille é o favorito a assumir o Corinthians, mas o treinador ainda tem alguns obstáculos no caminho até o Timão. Além de fatores contratuais que dificultam a vinda, a própria torcida tem tornado o ambiente hostil para a chegada do treinador.

Nesta manhã, a hashtag "CarilleNao" entrou para os 'trending topics' do X, como um protesto da torcida contra a contratação do treinador.

Com duas passagens anteriores pelo Corinthians, Carille já comandou a equipe em 183 oportunidades, somando 86 vitórias. Ele é o sétimo treinador com mais jogos na história do Timão. O histórico do técnico não parece ter deixado boas memórias no torcedor que recusam fervorosamente a vinda de Fábio Carille. Confira a repercussão;

A expectativa é que o Corinthians já tenha um treinador para a próxima rodada, contra o Cruzeiro, no domingo (7).