Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro

Bragantino e Fortaleza se enfrentam neste sábado(17), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Brasileirão. Antes do apito inicial, o protocolo do minuto de silêncio foi seguido pelos jogadores em campo como sinal de respeito a notícia do falecimento do ilustre apresentador da SBT, Silvio Santos. Nas arquibancadas, os torcedores cantaram uma música em homenagem a Silvio durante o minuto de silêncio.

Jogadores respeitam minuto de silêncio em homenagem a Silvio Santos (Foto: Reprodução)

Silvio Santos era um dos principais nomes da televisão brasileira. O comunicador fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981.

Em nota oficial, o Hospital Albert Einstein informou que o apresentador morreu em razão de uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).

