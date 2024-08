Silvio Santos vira apelido de clássico do Brasileirão; entenda

Silvio Santos morreu neste sábado (17) aos 93 anos (Foto: Lourival Ribeiro / SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro

O perfil do Brasileirão homenageou Silvio Santos, empresário e um dos maiores comunicadores do Brasil, que morreu aos 93 anos, neste sábado (17). Uma das principais figuras da história da televisão brasileira, o nome do fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) se tornou apelido do clássico interestadual entre Fluminense e Corinthians.

- Nasceu no Rio, se tornou uma lenda em São Paulo. Mais jovem, era Fluminense depois teve uma música eternizada com o Corinthians. Quis o destino que no dia do falecimento de Silvio Santos, "seus dois times" se enfrentassem. Que seja uma grande noite no Maracanã. - escreveu o perfil do Brasileirão, em suas redes sociais.

Apesar de torcedor do Tricolor, Silvio Santos foi fortemente ligado ao Alvinegro paulista no decorrer da vida. A TeleSena, uma das principais empresas do Grupo Sílvio Santos, foi patrocinadora do Timão em duas oportunidades.

Coincidentemente, Fluminense e Corinthians se enfrentam no mesmo dia que o ilustre torcedor partiu. O Tricolor, que segue na zona de rebaixamento, enfrenta o Timão, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Empresário e apresentador foi fortemente ligado a dois gigantes do futebol brasileiro (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)