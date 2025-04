Torcida do Vasco se revolta com titular em derrota para Cruzeiro

O Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, a torcida cruzmaltina não poupou críticas a atuação do elenco. Um dos principais alvos foi o lateral Victor Luis.

Na ocasião, o camisa 6 substituiu Lucas Piton, que foi poupado pelo técnico Fábio Carille. O titular vinha de uma sequência grande de jogos, e por isso, foi preservado no confronto contra o Cruzeiro. Em campo, Victor Luis teve a oportunidade de mostrar serviço para os torcedores e comando técnico do clube carioca.

Com muitos erros, o jogador não conseguiu ter um destaque positivo no confronto. O lateral foi impreciso ao tentar cruzamentos e apresentou falhas de marcações no setor defensivo. O cenário revoltou parte da torcida do Vasco. Veja a repercussão abaixo:

Cruzeiro x Vasco

Em campo, as equipes protagonizaram um confronto equilibrado. Ambos os times tiveram oportunidades claras de conquistar a vitória. Contudo, o time celeste foi o mais preciso. O atacante Christian marcou o único gol da partida, que era válida pela 6ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Vasco ficou na 11ª colocação da tabela de classificação do campeonato nacional. Por outro lado, o time celeste assumiu a 4ª posição.

