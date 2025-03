Web não perdoa gol perdido por Flaco López: “Palmeiras sofre”

Botafogo e Palmeiras fizeram sua estreia no Campeonato Brasileiro e empataram por 0 a 0, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. No final da partida, o atacante Flaco López perdeu um gol decisivo e foi muito criticado nas redes sociais por conta disso.

O lance em questão aconteceu aos 42 minutos da etapa final, quando o argentino foi lançado por Bruno Fuchs, driblou o zagueiro Jair e ficou cara a cara com o goleiro alvinegro. No entanto, ele parou na grande intervenção de John, que defedeu e, na sequência, fez outra intervenção.

O gol pedido pelo foi um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, nas últimas horas. Além disso, torcedores palmeirenses não esconderam suas críticas ao gol perdido pelo centroavante. Foi pedido para o jogador ser mais "letal" na frente do gol.

Reações ao gol perdido por Flaco López, do Palmeiras

Como foi Palmeiras x Botafogo?

A partida foi equilibrada, mas o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão foi um pouco melhor, explorando os espaços pelos lados nos contra-ataques e passou perto de abrir o placar algumas vezes. No entanto, os atacantes do Botafogo tiveram algumas tomadas de decisões erradas e também pararam nas boas defesas de Weverton.

O Palmeiras cresceu no final do jogo e em sua principal oportunidade, Flaco López parou na grande defesa de John. Na sequência, o goleiro fez outra grande defesa para garantir o empate no marcador.

Flaco López ganhando de Jair. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

As duas vão entrar em campo pela Fase de Grupos da Libertadores no meio de semana e terão que viajar. O Palmeiras vai até Lima, onde vai enfrentar o Sporting Cristal, na quinta-feira (3). Enquanto o Botafogo vai até Santiago e vai enfrentar a Universidade de Chile, no Estádio Nacional, na quarta-feira. Ambas as partidas são válidas pela primeira rodada da competição continental.