Torcida do Fluminense se anima com chegada de Renato Gaúcho: ‘Nostalgia’

Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. A diretoria do clube oficializou a chegada do treinador nesta quinta-feira (3). Ele chega para substituir Mano Menezes no cargo do time carioca. A contratação foi comemorada por parte da torcida do tricolor.

Esta será a 7ª passagem de Renato Gaúcho no cargo de treinador do Fluminense. A alta identificação com o clube e com a torcida foi motivo de entusiasmo. Diversos torcedores se manifestaram nas redes sociais em apoio a chegada do novo treinador.

Algumas contas relembraram o passado do técnico e apontaram um possível sucesso na nova jornada. Renato Gaúcho assume o Tricolor após uma última passagem pelo Grêmio, que se encerrou em dezembro do ano passado. Ele se encontrava sem clube.

Identificação com o Fluminense

Como jogador, Renato protagonizou um dos momentos mais memoráveis da torcida tricolor, o famoso gol de barriga contra o Flamengo, que garantiu título do Carioca de 1995. O triunfo tricolor frente ao rival, que tinha Romário no time, frustrou a festa do centenário Rubro-Negro, entrando para a história do Fluminense com um sabor especial.

Se oficializarem a contratação, está será a sétima passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras. A de maior destaque foi de 2007 a 2008, quando, ao lado de Thiago Silva, conquistou a Copa do Brasil e o vice-campeonato da Libertadores. A primeira vez que comandou o Flu foi em 1996, quando estava com o joelho machucado e não podia atuar. Depois, entre 2002 e 2003, em 2003, em 2009 e a última vez em 2014.

