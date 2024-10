Titular do Flamengo é criticado em jogo com Corinthians: ‘Maior enganação’

De La Cruz deixa o campo de jogo entre Corinthians e Flamengo por conta de uma lesão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 17:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Titular do Flamengo, De La Cruz foi muito criticado no jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio precisou ser substituído na segunda etapa por conta de uma lesão muscular e não foi poupado.

Nas redes sociais, o meia foi chamado de uma contratação enganosa, enquanto outros disseram que o camisa 18 não teria condições de jogar no alto nível. Após um início com muita expectativa, De La Cruz não caiu nas graças do público.

Confira as reações na web: