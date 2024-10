Gustavo Henrique, do Corinthians, recebeu cartão amarelo no primeiro tempo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o ex-Flamengo Gustavo Henrique foi advertido com um cartão amarelo após parar o contra-ataque puxado por Arrascaeta na falta. Sobre o lance em questão, para o jornalista Renato Maurício Prado, o cartão amarelo "ficou barato" e cobrou a expulsão do zagueiro do Corinthians.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

➡️Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil é interrompido por motivo inusitado

- Lance claro para vermelho. Mas expulsar jogador do Corinthians o Daronco não gosta, né? Piada! Não havia ninguém, rigorosamente ninguém na cobertura. Último homem, situação clara e manifesta de gol - escreveu o jornalista em sua conta oficial no X.

Como foi o primeiro tempo?

O primeiro tempo da semifinal da Copa Do Brasil entre Corinthians e Flamengo acabou empatado por 0 x 0 na Neo Química Arena. O gol anulado de Alex Sandro foi o único da partida. Bruno Henrique, aos 27 minutos, deixou a vida do Rubro-Negro mais complicada após ser expulso com um vermelho direto por uma entrada dura em Matheuzinho.

➡️Torcedores do Flamengo perdem paciência com ‘linhas mal traçadas’ pelo VAR

No início do segundo tempo (ainda em andamento), o meio-campista do Flamengo Nico de la Cruz saiu de campo lesionado e obrigou a equipe Rubro-Negra a fazer sua terceira substituição.