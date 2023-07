Após descer para os vestiários em desvantagem no placar, a equipe brasileira voltou melhor e conseguiu empatar o jogo com uma bela jogada coletiva, que terminou com gol de Debinha. No fim, a capitã Wendie Renard marcou de cabeça e deu a vitória à equipe europeia. Pia elogiou a segunda etapa da equipe e enxergou uma melhora na parte final.