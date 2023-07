O Brasil foi derrotado pela França na Copa do Mundo Feminina 2023, neste sábado, por 2 a. 1. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Eugénie Le Sommer abriu o placar para as europeias. Na segunda etapa, Debinha emapatou aos 12, mas a capitã Wendie Renard decidiu de cabeça para as francesas, restando sete minutos para o fim.