Torcedores vão à loucura com pênalti perdido por Lucas Moura em São Paulo x Botafogo: ‘Pipocada’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 22:43 • São Paulo (SP)

O pênalti perdido por Lucas Moura no duelo entre São Paulo e Botafogo gerou repercussão na web. O jogador do Soberano desperdiçou cobrança nos minutos finais do primeiro tempo, quando o Glorioso já vencia por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Na web, torcedores de diversos times comentaram o lance protagonizado pelo camisa 7 do Tricolor. Rivais ironizaram a cobrança de Lucas, que finalizou por cima do travessão e perdeu a oportunidade de empatar a partida diante do Alvinegro.

Confira abaixo algumas publicações sobre o pênalti perdido por Lucas Moura em São Paulo x Botafogo:

A PIPOCADA DO LUCAS MOURA NO PÊNALTI ASSUSTOU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Central do Palmeiras (@centraldasep.bsky.social) 2024-09-26T01:21:31.803Z

nao tem logica o lucas estar em má fase querer bater penalti num jogo desse tbm vai toma no cu se nao ta bem deixa quem ta bater essa merda — bobadilla fc (@centraldocalleri.bsky.social) 2024-09-26T01:37:50.686Z

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Quartas de final (Volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília);

📍 Local: MorumBIS

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

⚽ ESCALAÇÕES :

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla; Wellington, Rato, Lucas Moura e William Gomes; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.