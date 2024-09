Caio Ribeiro corneta dupla do São Paulo em gol do Botafogo: ‘Problema principal’

São Paulo saiu atrás do placar no primeiro tempo contra o Botafogo (Foto: Marcello Zambrano/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 22:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo abriu o placar contra o São Paulo, no Morumbis, em gol que contou com falha do meia Luiz Gustavo nesta quarta-feira (25). Comentarista da partida da Libertadores na Globo, o ex-atacante Caio Ribeiro criticou o volante na jogada, mas também apontou erro do goleiro Rafael.

- O Rafael falhou, era uma bola que não veio com tanta força para ele cortar de forma tão fraca. Mas no início da jogada está o problema principal. A bola era toda do Luiz Gustavo, no domínio ela escapa, e aí você está com a defesa desarrumada e dá origem ao contra-ataque - disse Caio.

Após Luiz Gustavo perder a bola no meio-campo, Rafael cortou um cruzamento direto na cabeça de Almada, que só completou para o gol. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo perdeu um pênalti, cobrado por Lucas por cima do gol de John.

No primeiro jogo, no estádio Nilton Santos, os times empataram em 1 a 1. River Plate e Atlético-MG já garantiram lugar na semifinal. Flamengo e Peñarol disputam a vaga nesta quinta (26).