Torcedores vão à loucura com arbitragem de Cruzeiro x Vasco: ‘Ignorou o próprio critério’

29/09/2024

No empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão, a expulsão de Matheus Carvalho, volante do Cruzmaltino, revoltou torcedores na web. O jogador recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada em Peralta, do Furacão. Após o lance, os ânimos se afloraram e Emerson Rodríguez, também do Vasco, foi advertido com um cartão amarelo por reclamação.

O que vem pela frente?

O Vasco seguirá em Minas Gerais após o resultado contra o Cruzeiro: o time enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (2), no jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil. A Raposa, do outro lado, encara o Fluminense na quinta (3), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA



28ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: 20/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Vegetti (41'/1ºT) (VAS); Zé Ivaldo (14'/2ºT) (CRU)

🟨 Cartões amarelos: João Vitor, Léo e E. Rodríguez (VAS)

🟥 Cartão vermelho: Mateus Carvalho (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Eduardo Barros)

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Lautao Díaz, Mateus Vital e Gabriel Veron (Barreal); Kaio Jorge

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Lucas Piton, Léo, João Vitor e Puma; Mateus Carvalho, Hugo Moura (Sforza), David (Jean David) (Galdames), Philippe Coutinho (Paulo Henrique) e Emerson Rodríguez; Vegetti

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🅰️ Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

💻VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)