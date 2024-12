Torcedores se revoltam com foto de mulher de Artur Jorge em Doha: ‘Mudou de ideia’

Artur Jorge segue com o futuro incerto no Botafogo. O treinador tem conversas avançadas com o Al-Rayyan, do Catar, e pode deixar o Glorioso em 2025. Apesar disso, o português recentemente despistou sobre o possível acerto com o clube catari e revelou conversa com jogadores do Alvinegro em entrevista ao portal "Mais Futebol", de Portugal.

Em meio aos rumores, a esposa do treinador Maria Marques publicou uma foto nesta terça-feira (31) que revoltou parte dos torcedores do Botafogo. Nas redes sociais, ela compartilhou uma imagem sobrevoando a cidade de Doha, no Catar.

O cenário levou alguns botafoguenses à loucura na web. Diversos internautas compartilharam opiniões sobre a postura de Maria Marques e dispararam contra o treinador. O principal questionamento foi a forma como Artur Jorge está deixando o clube carioca após a conquista do Brasieliro e da Libertadores de 2024.

Repercussão da publicação da esposa de Artur Jorge

O que é oficial?

Com a postagem de Maria Marques, os rumores da possível saída do técnico do Botafogo aumentaram. Contudo, até o momento nada é oficial. O clube aguarda o pagamento da multa rescisória, de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). Vale destacar, que Artur Jorge tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2025.