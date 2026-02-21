O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado, 21 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a partir das 18h30, horário de Brasília.

A equipe comandada por Hernán Crespo vai a campo com força máxima. Rafael começa no gol, a linha defensiva terá Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz. Arboleda retorna ao banco de reservas após desfalcar o time por dois jogos para resolver questões pessoais no Equador.

No meio de campo, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio formam o trio. Bobadilla volta a ficar à disposição depois de se recuperar de um trauma na coxa. No setor ofensivo, Lucas, Luciano e Calleri completam a formação. O desenho tático repete a estrutura utilizada na vitória sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, com Lucas tendo liberdade para circular mais, enquanto Calleri e Luciano atuam de forma complementar na frente.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O Tricolor garantiu vaga no mata mata ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada da primeira fase. Já o Bragantino terminou em terceiro lugar geral, o que lhe assegurou o mando de campo.

O confronto será realizado em Bragança Paulista. Em 17 partidas disputadas na cidade, o São Paulo soma seis vitórias, três empates e oito derrotas.

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

✅ FICHA TÉCNICA

Bragantino x São Paulo

Quartas de final - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança (SP)

📺 Onde assistir: TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)

🟨 Árbitro: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda

