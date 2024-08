Torcedores se enfurecem após mais uma derrota do Brasil para os Estados Unidos nas Olimpíadas: ‘Terror psicológico’

Seleção dos Estados Unidos celebra vitória contra o Brasil no vôlei feminino das Olimpíadas (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 13:57 • Paris (FRA)

A semifinal do vôlei feminino rendeu ao Brasil mais uma derrota diante dos Estados Unidos nas Olimpíadas 2024. A Seleção masculina da modalidade também havia sido eliminada pelos americanos nas quartas de final, assim como o basquete masculino e na final do surfe feminino, na qual Tati Weston-Webb ficou com a prata na disputa com Caroline Marks.

Os resultados do Brasil contra os EUA vêm repercutindo na web, e torcedores encheram as redes sociais com comentários sobre a rivalidade nesta quinta-feira (8). No X (antigo Twitter), brasileiros se revoltaram com as derrotas consecutivas para os norte-americanos e relembraram a sequência negativa.

Confira abaixo algumas publicações sobre derrotas do Brasil para os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris:

Brasil e Estados Unidos protagonizaram uma partida de altíssimo nível na semifinal do vôlei feminino das Olimpíadas e decidiram o resultado no tie-break. Com a derrota, a Seleção Brasileira disputará a medalha de bronze em Paris, enquanto as norte-americanas vão para segunda final olímpica seguida.