Torcedores se derretem por Turquia x Geórgia, na Eurocopa: ‘Melhor jogo’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 15:45 • Dortmund (ALE)

No confronto entre Turquia e Geórgia, pela Eurocopa, empolgou os torcedores com gols e emoção até a reta final. No duelo, a equipe comandada por Vincenzo Montella venceu por 3 a 1 e levou os três pontos.

Nas redes sociais, os torcedores que acompanharam a partida se derreteram com a qualidade do jogo. Embora não estivessem esperando muitas emoções, os fãs foram surpreendidos com o bom futebol disputado no Signal Iduna Park.

Confira as reações na web: