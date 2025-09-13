menu hamburguer
Torcedores reagem a lance de titular do Palmeiras contra o Inter: ‘Realmente chegou’

Verdão vai assumindo a vice-liderança do Brasileirão

imagem cameraFelipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque comemoram um dos gols contra o Inter (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
19:20
Atualizado há 2 minutos
Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras não tomou conhecimento do Internacional e vai aplicando uma goleada por 4 a 0, ainda na primeira etapa. Com direito a hat-trick de Vitor Roque e um gol de Lucas Evangelista, os comandados de Abel Ferreira vão reassumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos somados.

Logo aos 3 minutos de jogo, o meia Felipe Anderson encontrou Vitor Roque com liberdade para finalizar e abrir o placar para o Verdão contra o Internacional. Em meio a boa fase com a camisa Alviverde, a assistência do camisa 7 rendeu elogios dos torcedores nas redes sociais.

Para um dos internautas, o jogador, contratado há um ano, enfim chegou ao Palmeiras. Confira as reações abaixo.

Invicto há cinco partidas no Brasileirão, o Palmeiras segue em busca da liderança da competição. Se confirmada a vitória, o Verdão ultrapassa o Cruzeiro e fica a um ponto do líder Flamengo. No entanto, as duas equipes ainda jogam na rodada.

Elenco do Palmeiras comemoram um dos gols contra o Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

