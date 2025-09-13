Torcedores reagem a lance de titular do Palmeiras contra o Inter: ‘Realmente chegou’

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras não tomou conhecimento do Internacional e vai aplicando uma goleada por 4 a 0, ainda na primeira etapa. Com direito a hat-trick de Vitor Roque e um gol de Lucas Evangelista, os comandados de Abel Ferreira vão reassumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos somados.

Logo aos 3 minutos de jogo, o meia Felipe Anderson encontrou Vitor Roque com liberdade para finalizar e abrir o placar para o Verdão contra o Internacional. Em meio a boa fase com a camisa Alviverde, a assistência do camisa 7 rendeu elogios dos torcedores nas redes sociais.

Para um dos internautas, o jogador, contratado há um ano, enfim chegou ao Palmeiras. Confira as reações abaixo.

Invicto há cinco partidas no Brasileirão, o Palmeiras segue em busca da liderança da competição. Se confirmada a vitória, o Verdão ultrapassa o Cruzeiro e fica a um ponto do líder Flamengo. No entanto, as duas equipes ainda jogam na rodada.

