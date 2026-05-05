Abel altera escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Giay retorna à lateral direita no lugar de Khellven, titular no clássico contra o Santos. O restante da defesa é formado por Gustavo Gómez e Murilo na zaga, além do jovem Arthur na lateral esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan formam o meio de campo, com Ramón Sosa e Flaco López no ataque.

O atacante Vitor Roque e o lateral-esquerdo Piquerez foram submetidos a cirurgias no tornozelo e voltam a estar à disposição apenas ao término da pausa para a Copa do Mundo. Luighi, peça frequente entre os relacionados, permaneceu no Brasil.

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O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo F, um ponto atrás do Sporting Cristal, justamente o adversário desta noite. Em terceiro lugar aparece o Cerro Porteño, que empatou na última rodada com o Alviverde, em casa, por 1 a 1.

Flaco López segue na escalação titular do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco Lópéz.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Benedetti, Erick Belé e Luis Pacheco.

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Classificação do grupo F da Libertadores

1 . Sporting Cristal (Peru) - 6 pontos 2 . Palmeiras - 5 pontos 3 . Cerro Porteño (Paraguai) - 4 pontos 4 . Junior Barranquilla (Colômbia) - 1 ponto

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