Torcedores mudam biografia de Bolasie na Wikipédia: ‘Pai do Vasco’

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores protagonizaram um episódio curioso na web. Após o empate do Criciúma, Bolasie chegou a três gols e duas assistências contra a equipe carioca. Isso fez com que a biografia do atacante fosse alterada na "Wikipédia" para "Pai do Vasco".

Quando Vasco e Criciúma se enfrentaram em São Januário, Bolasie deu duas assistências e marcou um gol. Além disso, o atacante ainda protagonizou uma cena curiosa ao tentar dar um drible de efeito.

Desta vez, Bolasie marcou os dois gols do Criciúma no empate com o Vasco. Os times se enfrentaram no Heriberto Hulse, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

Torcedores alteram biografia de Bolasie na Wikipédia (Foto: Divulgação/Wikipédia)

Com o resultado, o Criciúma foi a 25 pontos, na 13ª posição. Já o Vasco chegou a 28 pontos e é o 10º colocado do Brasileirão.