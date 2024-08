Libertadores: árbitro de Fluminense x Grêmio já foi denunciado por golpes no Uruguai

Andrés Matonte, árbitro de Fluminense x Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







O árbitro do duelo entre Fluminense e Grêmio na terça-feira (20), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, será Andrés Matonte. O uruguaio de 36 anos tem histórico de polêmica fora dos campos: foi denunciado por fraude pelo Ministério Público de seu país natal.

O caso aconteceu em 2021, e a denúncia veio à tona em outubro de 2022, meses antes da participação do profissional na Copa do Mundo do Catar. O principal investigado foi Roberto Matonte, irmão de Andrés. No entanto, o árbitro também foi alvo de algumas acusações.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa uruguaia na época, Roberto abordava pessoas com a ideias de investimentos, pedindo empréstimos com a promessa de ir quitando mensalmente, com juros. Por sua vez, Andrés foi apontado como parte importante do esquema e aliciador de possíveis vitímas.

Embora os primeiros pagamentos tenham sido feitos, eles cessaram a partir de outubro de 2021. Segundo Roberto, o problema estava com o Banco Central e o Banco República uruguaios. Porém, uma das vítimas, já suspeitando do golpe, descobriu que esses depósitos prometidos nunca se confirmaram. Além disso, a empresa de insumos que o irmão de Andrés havia prometido abrir com o montante emprestado simplesmente não existia.

Árbitro polêmico também dentro de campo

Além da denúncia de fraude, Andrés Matonte também acumula polêmicas dentro das quatro linhas. A mais recente foi na Copa América deste ano, na vitória da Argentina sobre o Chile por 1 a 0. Os chilenos reclamaram de pênalti não marcado de Cristián Romero em Víctor Dávila, além de um pisão de Rodrigo de Paul em Gabriel Suazo. Os lances causaram revolta na delegação de La Roja, que enviou reclamação oficial à Conmebol.

Matonte já apitou partidas tanto de Fluminense quanto de Grêmio em anos recentes. O uruguaio comandou a arbitragem nas vitórias do Tricolor Carioca sobre o Olimpia, nas quartas de final da Libertadores de 2023, e sobre o Alianza Lima, na fase de grupos deste ano. Também esteve presente na goleada do Imortal por 4 a 0 sobre o The Strongest, no último maio.

