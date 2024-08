Gatito e Bruno Henrique discutindo no Nilton Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro

Ao fim da goleada Alvinegra no Nilton Santos, jogadores de Flamengo e Botafogo se indispuseram ainda em campo. O especialista em leitura labial Gustavo Machado, revelou detalhes sobre a discussão entre os jogadores do Botafogo, Gatito Fernández e Marlon Freitas e Bruno Henrique, do Flamengo, em virtude da provocação do atacante Rubro-Negro, após o gol que empatou a partida em 1x1.

Bruno Henrique provocando a torcida do Botafogo em 2023. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o gol, o atacante correu em direção à torcida e gesticulou um 'choro'. A provocação de Bruno Henrique após o primeiro gol do Flamengo, foi a mesma feita pelo jogador no Campeonato Brasileiro de 2023, na vitória Rubro-Negra por 2 a 1 sobre o Botafogo, também no Nilton Santos.

Dessa vez a provocação se repetiu, mas com o Botafogo levando a melhor na partida, o atacante do Flamengo foi cobrado pelos jogadores do Botafogo pela provocação.

Assista abaixo o vídeo da leitura labial;

No último domingo (18), o Botafogo aplicou uma goleada histórica no Flamengo no Estádio Olímpico Nilton Santos. Com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2), a vitória Alvinegra por 4x1 sobre o principal rival, levou o time de Artur Jorge de volta a liderança do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso de ambos os times é pela Conmenbol Libertadores. O Botafogo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas de final, precisando somente de um empate para se classificar. Já o Flamengo tem uma margem mais tranquila no confronto contra o Bolívar na altitude de La Paz, já que venceu o primeiro jogo por 2x0.