Torcedores invadem perfil do Premiere após problema sério em jogo: ‘Cadê?’

O primeiro tempo do jogo entre Vitória e Fluminense foi marcado por um grande problema de transmissão no Premiere. De 23 minutos até o fim da etapa inicial, o jogo ficou apenas com imagens, sem a narração de Renata Silveira. Nas redes sociais, torcedores invadiram o perfil do canal para entender o que estava acontecendo.

➡️ Renata Silveira explica falha na transmissão de Vitória x Fluminense: ‘Desculpas’

Além de Renata Silveira, a cobertura do jogo também contava com os comentários de Eric Faria e Richarlyson. Durante os minutos sem o áudio do estúdio, pôde-se ouvir o repórter de campo chamando a narradora. Após o fim do primeiro tempo, a locutora se pronunciou e pediu desculpas pelo problema na transmissão do Premiere.

- Mais uma vez a gente pede desculpas aos torcedores do Vitória e do Fluminense. Tivemos um problema técnico sério aqui e por isso você ficou sem transmissão completa ao longo desse primeiro tempo todo - disse Renata Silveira na transmissão do Premiere.

Veja as reações nas redes sociais: