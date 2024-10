Torcedores ficam na bronca com Paulo Vitor: ‘Foi neném nessa’

Paulo Vitor falhou no gol do Fortaleza sobre o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 22:23 • Fortaleza (CE)

No duelo entre Fortaleza e Atlético-MG, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou com tudo. Após linda jogada pela direita, Marinho acertou um lindo chute e abriu o placar no Castelão. No entanto, os torcedores do Galo não gostaram da atuação no lance do volante Paulo Vitor.

Após o gol do Laion, a torcida do Atlético-MG criticou muito o Paulo Vitor nas redes sociais. Veja os comentários no X:

✅FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Grêmio - 30° rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Torcida do Atlético-MG fica na bronca com Paulo Vitor (Foto: Pedro Souza/Atlético)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Mariano; Fausto Vera, Paulo Vitor e Igor Gomes; Palacios, Alisson e Alan Kardec.

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Hércules e Martínez; Marinho, Moisés e Lucero.

