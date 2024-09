Torcedores exaltam primeiro tempo do Botafogo: ‘Impossível não ser campeão’

Vitinho, jogador do Botafogo, disputa lance com Matheuzinho, jogador do Corinthians, durante partida no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 22:14 • Rio de Janeiro

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14,) em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo a partir das 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso é o líder do campeonato, enquanto o Timão ocupa a 18ª.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois de um primeiro tempo impecável dos donos da casa, os torcedores se empolgaram nas redes sociais. O time dominou a primeira etapa, e só não saiu com uma vantagem maior no placar porque Hugo Souza, goleiro do Corinthians, operou verdadeiros milagres no Nilton Santos.

Luiz Henrique abriu o placar para o Botafogo aos 39 minutos, depois de uma bela jogada de Savarino. Os rivais tiveram a chance de deixar tudo igual minutos depois com pênalti sofrido por Matheuzinho, Romero bateu mal e John defendeu, pela primeira vez em sua carreira. Confira os comentários dos torcedores.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Caetano, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheuzinho; Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.