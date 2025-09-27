Escalação do Vasco tem mudanças para duelo com o Cruzeiro
Cruz-Maltino conta com retornos para partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco definiu a escalação para o duelo com o Cruzeiro neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz conta com os retornos de Rayan e Robert Renan ao time titular.
➡️ Hugo Moura celebra sequência no Vasco e projeta reta final da temporada
O atacante, destaque cruz-maltino na temporada, está de volta após cumprir suspensão na partida contra o Bahia, na última quarta-feira (24); assim, o colombiano Andrés Gómez volta ao banco de reservas.
Já o zagueiro, que precisou deixar o clássico contra o Flamengo no último domingo (21) após choque na cabeça e desfalcou o time diante do Tricolor de Aço, foi liberado pelo protocolo de concusão e vai para o jogo. Ele assume a vaga de Lucas Freitas ao lado de Carlos Cuesta.
Escalaçções de Vasco e Cruzeiro
Desta forma, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Por sua vez, o técnico Leonardo Jardim escalou o Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias