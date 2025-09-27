menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Escalação do Vasco tem mudanças para duelo com o Cruzeiro

Cruz-Maltino conta com retornos para partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
17:31
Diniz Vasco Sport
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Vasco (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco definiu a escalação para o duelo com o Cruzeiro neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz conta com os retornos de Rayan e Robert Renan ao time titular.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Moura celebra sequência no Vasco e projeta reta final da temporada

O atacante, destaque cruz-maltino na temporada, está de volta após cumprir suspensão na partida contra o Bahia, na última quarta-feira (24); assim, o colombiano Andrés Gómez volta ao banco de reservas.

Já o zagueiro, que precisou deixar o clássico contra o Flamengo no último domingo (21) após choque na cabeça e desfalcou o time diante do Tricolor de Aço, foi liberado pelo protocolo de concusão e vai para o jogo. Ele assume a vaga de Lucas Freitas ao lado de Carlos Cuesta.

continua após a publicidade

Escalaçções de Vasco e Cruzeiro

Desta forma, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Por sua vez, o técnico Leonardo Jardim escalou o Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Escalação Vasco Cruzeiro
Escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias