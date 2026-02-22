menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Zubeldía em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Chilique'

Treinador teve embate com a arbitragem

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
18:41
Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do clássico entre Vasco e Fluminense, deste domingo (22), no Nilton Santos, pela semifinal do Cariocão, foi marcado pela expulsão do técnico Luis Zubeldía. O caso aconteceu aos x minutos e foi marcado por uma atitude descontrolada do comandante do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Escalação do Vasco para clássico contra Fluminense repercute: 'Brutal'

Tudo começou quando o argentino iniciou uma reclamação com a arbitragem. O árbitro Jodis Nascimento de Souza, para coibir a ação do treinador, o puniu com cartão amarelo. Zubeldía, por sua vez, insistiu em argumentar contra a autoridade. A atitude gerou a expulsão do técnico.

Diante do cartão vermelho apresentado pela arbitragem, o treinador se descontrolou e invadiu o campo para discutir com Jodis Nascimento de Souza. O argentino precisou ser controlado por membros da comissão técnica e jogadores do Tricolor.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, não demorou muito para o caso ter repercussão. A grande maioria dos torcedores reprovou a postura de Luis Zubeldía. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Cariocão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias