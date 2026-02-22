Atitude de Zubeldía em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Chilique'

O primeiro tempo do clássico entre Vasco e Fluminense, deste domingo (22), no Nilton Santos, pela semifinal do Cariocão, foi marcado pela expulsão do técnico Luis Zubeldía. O caso aconteceu aos x minutos e foi marcado por uma atitude descontrolada do comandante do Tricolor.

Tudo começou quando o argentino iniciou uma reclamação com a arbitragem. O árbitro Jodis Nascimento de Souza, para coibir a ação do treinador, o puniu com cartão amarelo. Zubeldía, por sua vez, insistiu em argumentar contra a autoridade. A atitude gerou a expulsão do técnico.

Diante do cartão vermelho apresentado pela arbitragem, o treinador se descontrolou e invadiu o campo para discutir com Jodis Nascimento de Souza. O argentino precisou ser controlado por membros da comissão técnica e jogadores do Tricolor.

Nas redes sociais, não demorou muito para o caso ter repercussão. A grande maioria dos torcedores reprovou a postura de Luis Zubeldía. Veja a repercussão abaixo:

