Torcedores do Vasco comemoram saída de Cássio do Corinthians; entenda

Cássio anunciou saída do Corinthians na última sexta-feira (17) (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 18:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Após 12 anos no clube, Cássio anunciou saída do Corinthians na última sexta-feira (17). E quem comemorou a situação foram os torcedores do Vasco. Nas redes sociais, os Cruzmaltinos brincaram com a situação ao relembrar as quartas de final da Libertadores de 2012.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco e Corinthians se enfrentaram na Libertadores de 2012 e um lance ficou marcado até hoje na história dos clubes: a defesa de Cássio no chute de Diego Souza. Com a aposentadoria do meia e a saída do goleiro do time paulista, cruzmaltinos afirmaram que "a maldição foi quebrada".

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Corinthians bateu o Vasco naquele jogo e foi campeão da Libertadores na final contra o Boca Juniors. Coincidência ou não, o Cruzmaltino não conquistou nenhum título de expressão desde então e somou três rebaixamentos, em 2013, 2015 e 2020.