Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 17/05/2024 - 14:06 • São Paulo (SP)

Após 12 anos, terminou a relação entre Corinthians e Cássio. As partes chegaram a um acordo para antecipar a saída do goleiro, que tem contrato com o clube alvinegro até dezembro deste ano.

O atleta, agora, vai atuar no Cruzeiro, onde já possui acordo verbal para assinar um contrato por três temporadas — até o fim de 2027.

Para antecipar a sua saída do Timão, Cássio e Carlos Leite, representante do profissionalismo, abriram mão de alguns valores que tinham a receber da equipe do Parque São Jorge. O atleta ainda tinha algumas pendências referentes a direitos de imagem, enquanto o empresário tinha quantias a serem pagas por conta da intermediação de algumas renovações do profissional com o time do Parque São Jorge.

No total, a dívida incluindo os dois, ultrapassa R$ 10 milhões. O valor abatido pela liberação não será integral e, portanto, o Corinthians seguirá tendo pendências com a dupla.

Cássio esteve no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (17), mas não treinou em campo. O goleiro fez apenas um trabalho leve na academia.

Cássio já está em clima de despedida com o elenco (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Ainda que o clima fosse de despedida, o ídolo corintiano não cumprimentou companheiros e funcionários no clube. É aguardada uma cerimônia nos próximos dias, onde o camisa 12 vá se pronunciar em entrevista coletiva e, aproveitará, para dar o adeus às pessoas no Corinthians.