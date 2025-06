Mundial de Clubes: Globo envia Luis Roberto e dois comentaristas para os EUA

A TV Globo apresentará novidades para a cobertura da próxima fase do Mundial de Clubes. A emissora decidiu enviar o narrador Luís Roberto e os comentaristas Caio Ribeiro e Júnior para transmitir diretamente dos Estados Unidos os jogos da reta final do novo torneio da Fifa. A informação foi dada primeiramente pelo portal "F5", da "Folha de São Paulo".

Os profissionais ficarão em território estadunidense até a final, marcada para 13 de julho. A emissora modificou seus planos iniciais para a cobertura do Mundial. Antes, a Globo pretendia enviar equipes de narração e comentários para os EUA apenas se algum clube brasileiro chegasse às semifinais.

O desempenho dos times brasileiros e a audiência expressiva do torneio foram fatores determinantes para a mudança de estratégia. Segundo dados do Kantar Ibope, apenas nas duas primeiras rodadas, a Globo alcançou mais de 104 milhões de telespectadores diferentes com as transmissões das partidas.

A nova postura da emissora afeta diretamente a transmissão do confronto entre Palmeiras e Botafogo, válido pelas oitavas de final, que acontecerá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. As demais partidas continuarão sendo narradas a partir dos estúdios no Brasil, incluindo as transmissões do SporTV.

Mundial de Clubes

O novo torneio da Fifa conta com quatro equipes brasileiras: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A competição ocorre integralmente nos Estados Unidos, com jogos em diferentes cidades americanas. A final está programada para 13 de julho.

Até o momento, a Globo ainda não divulgou detalhes sobre quais outros jogos, além de Palmeiras x Botafogo, contarão com a equipe de transmissão diretamente dos estádios americanos. Em comunicado oficial, a emissora confirmou: "A TV Globo vai enviar uma equipe de transmissão para a cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA a partir das oitavas de final, entre Palmeiras e Botafogo. Ela se junta aos repórteres e apresentadores que já estão nos Estados Unidos desde o início da competição".

Além da Globo e do SporTV, o Mundial também está sendo transmitido pelo streaming DAZN e pela CazéTV, que igualmente têm registrado recordes de audiência com os jogos dos times brasileiros.