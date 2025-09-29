Torcedores do Palmeiras reagem à vitória do Flamengo: ‘Pior que é’

Palmeiras e Flamengo são considerados os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro em 2025, apesar do Cruzeiro ocupar a segunda colocação. Muitos palmeirenses reagiram, nas redes sociais, à vitória do Rubro-Negro contra o Corinthians.

continua após a publicidade

O Timão chegou a abrir o placar, em golaço de Yuri Alberto, no começo do segundo tempo. Porém, o Flamengo reagiu rapidamente e empatou com Arrascaeta. Com estrela, Luiz Araújo entrou e virou o duelo contra o Corinthians.

➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador do Corinthians: ‘Subestimado’

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo é tão grande, e a disputa pelo título tão acirrada, que teve palmeirense torcendo para o Corinthians nesta rodada. Veja abaixo a reação dos torcedores com a vitória rubro-negra.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja reação dos torcedores do Palmeiras com a vitória do Flamengo

Disputa pelo título

Palmeiras e Flamengo são tratados como os principais candidatos a dois títulos em comum: Libertadores e Campeonato Brasileiro. Os clubes se notabilizaram, nos últimos anos, por dominarem os principais campeonatos do continente.

Em 2024, o Botafogo subverteu um pouco a tendência, assim como o Cruzeiro tenta fazer esse ano. Ainda assim, Palmeiras e Flamengo são os únicos que conseguem se manter, com regularidade, na disputa pelas principais taças.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neste Brasileirão, a disputa é grande entre as equipes de Abel Ferreira e Filipe Luís. Até a 26° rodada, o Palmeiras tem 49 pontos, e o Flamengo lidera com 54. Vale lembrar que o Verdão tem um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro.

Um fator que pode ser determinante é o confronto direto. No primeiro turno, deu Flamengo no Allianz Parque por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Na 29° rodada, os clubes voltam a se enfrentar, dessa vez no Maracanã, em jogo que promete fortes emoções.