(Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 13:23 • São Paulo (SP)

A Real Arenas, empresa que administra o Allianz Parque, se posicionou nesta quarta-feira (24), sobre o episódio da cusparada que o técnico Tite, do Flamengo, sofreu de um torcedor do Palmeiras no último domingo. A empresa informou que o contrato do torcedor com o programa ‘Passaporte’ será cancelado e muito provavelmente, o torcedor não vai conseguir se filiar ao Avanti, programa de sócio torcedor do Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Verdão quer a ponta! Com R$100 no Lance! Betting, você leva R$306 se o Palmeiras vencer o Independiente del Valle

A diretoria do Palmeiras se desculpou com Flamengo e Tite na última segunda-feira (22) e apresentou as imagens das câmeras do Allianz Parque para a polícia.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Confira a nota da Real Arenas na íntegra:

- A Real Arenas informa que, em conjunto com o Palmeiras, identificou o torcedor que cuspiu no técnico Tite durante a partida de domingo contra o Flamengo. O mesmo terá seu contrato cancelado com o programa Passaporte Allianz Parque. A Real Arenas deixa claro que não aceita atitudes como essa e reitera o compromisso pelo respeito no futebol.