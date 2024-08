Torcedores do Palmeiras detonam Abel Ferreira após empate com o Flamengo

(Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com o empate conquistado no fim do jogo, os torcedores do Palmeiras não perdoaram o técnico Abel Ferreira. Nas redes, as reações foram diversas. Confira!

Nesta partida, as principais reclamações dos torcedores foram em relação às mudanças feitas por Abel durante o jogo. Apesar disso, foi do banco que veio o gol do Verdão, com Luighi, já na última parte do jogo.

No terceiro jogo em 12 dias, Flamengo e Palmeiras empatam pelo Brasileirão

O Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar para os mandantes, enquanto Luigi deixou tudo igual.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 41 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro ultrapassando o Botafogo. Por outro lado, o Verdão alcançou os 38 pontos e permanece na 4ª colocação.

Na quarta-feira (14), o Palmeiras volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Bolívar também pela competição continental.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão

22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro); Bruno Raphael Pires e Eduardo Goncalves Da Cruz (auxiliares); Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Aníbal Moreno, Richard Rios e Vanderlan; Maurício, Flaco López e Lázaro.