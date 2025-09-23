Torcedores do Lanús analisam duelo contra Fluminense: ‘Saber perder’

Pessimismo é o sentimento que resume parte dos torcedores do Lanús que vive a expectativa do 2º confronto contra o Fluminense pelas quartas de final da Sul-Americana, desta vez, no Maracanã. Grande parte da torcida argentina enxerga um favoritismo brasileiro, graças ao fator casa e "mística" do estádio carioca.

Após ser superado por 1 a 0 na semana passada, na Argentina, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão do SBT e do Paramount+. Clique para assistir no Paramount+.

Torcedores do Lanús reagem à duelo contra Fluminense

Tradução: Eles estão há 22 partidas internacionais sem perder no Maracanã. O Fluminense é um forte candidato à semifinal da Sul-Americana. No fim das contas, vim ao Brasil como turista, para comprar tênis e tênis. Eu teria ficado em casa. Mas tudo bem… É preciso saber perder.

Tradução: Parabéns ao Fluminense por chegar às semifinais. Vocês fizeram uma grande partida, uma vitória esmagadora. Infelizmente, fomos eliminados com três gols sofridos e 10 pênaltis. Cinco gols foram anulados.

Tradução: Dezenas de torcedores do Lanús começaram a lotar as praias do Rio aguardando a grande revanche entre Granate e Fluminense , pela Copa Sulamericana , amanhã no Maracanã.

Tradução: Mesmo que o Fluminense tenha um elenco que vale US$ 100 milhões, não posso negar que estou terrivelmente animado para hoje.

Tradução: O Fluminense de Soteldo, com dificuldades na hora de marcar, aposta na mística do Maracanã para superar a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida contra o Lanús, da Argentina, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Flu tem retrospecto positivo no Maracanã

Único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Fluminense aposta no bom retrospecto no Maracanã para reverter a desvantagem no agregado e despachar o Lanús. A equipe brasileira não perde em casa por uma competição internacional desde 2021. A invencibilidade no período é de 22 partidas.

Fluminense contra o Lanús pelas quartas de final da Sul-Americana (Foto: Luis Robayo/AFP)

A conta inclui 18 vitórias, sendo que nos últimos quatro jogos pela Sul-Americana o resultado teve placar igual ou superior a dois gols a favor do Flu.

Para o confronto desta terça-feira, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, lesionado. Nonato, com uma tendinite no pé direito, é dúvida. Pelo lado argentino, o Lanús deve repetir a escalação do jogo de ida.