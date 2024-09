Athlético-PR foi soberano na partida contra o Fotaleza, na Ligga Arena (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro

Jogando fora de casa, o Fortaleza tem sofrido contra o Atlético-PR na noite deste sábado (14), em partida ainda em curso válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 finalizações a mais que o Fortaleza, o CAP está esbarrando no paredão Tricolor. O goleiro João Ricardo foi extremamente elogiado pelos torcedores nas redes sociais pela sua atuação na Ligga Arena.

Confira a repercussão dos torcedores na web;

O empate parcial mantém o Fortaleza na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do Botafogo, que também joga ainda neste sábado (14), contra o Corinthians, no Nilton Santos. Em caso de vitória contra o Atlhético, o Leão assume a liderança do Brasileirão temporariamente.