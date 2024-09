Moisés marca gol pelo Fortaleza contra o Athletico-PR na Ligga Arena (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro

Athlético-PR e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14) na Ligga Arena, em Curitiba. A partida (ainda em curso) teve dois gols no primeiro tempo. Limpando a área adversária, Moisés, atacante do Fortaleza, driblou os marcadores do CAP e marcou um belo gol que levou os torcedores a loucura na web. Aos 28 minutos, Canobbio arrancou pelo lado esquerdo do campo e deixou tudo igual no primeiro tempo.

➡️ Possível reforço do Fortaleza, Pol Fernández confirma saída do Boca Juniors

A plasticidade do gol de Moises impressionou os torcedores, que chegaram até mesmo a comparar a jogada do camisa 21 do Leão a Lionel Messi. Confira a repercussão na web;

O empate parcial mantém o Fortaleza na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do Botafogo, que também joga ainda neste sábado (14), contra o Corinthians, no Nilton Santos. Em caso de vitória contra o Atlhético, o Leão assume a liderança do Brasileirão temporariamente.