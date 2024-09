Possível reforço do Fortaleza, Pol Fernández confirma saída do Boca Juniors

Pol Fernandéz é o possível reforço do Fortaleza para 2025 (Foto: Reprodução/Instagram Pol Fernández)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 19:22 • Buenos Aires (ARG)

Possível reforço do Fortaleza para a temporada de 2025, Pol Fernandéz, emitiu um comunicado nesta quarta-feira (11) por meio de suas redes sociais, confirmando a sua saída do Boca Juniors. O jogador, de 32 anos, confirmou que seu destino é o futebol brasileiro, e ressaltou ter informado ao clube argentino sobre a decisão pela não renovação de contrato.

"Em virtude de várias versões que estão circulando na imprensa sobre meu futuro, e para deixar claro qualquer situação, quero manifestar que meu compromisso com o Club Atlético Boca Juniors segue intacto até 31 de dezembro, quando finaliza meu contrato", ressaltou o meia.

"Também devo deixar claro que em maio informei ao conselho de futebol que havia decidido não renovar o contrato, apesar das ofertas do clube, ratificando-lhes meu total compromisso com a equipe até o fim da temporada e dando ao clube tempo necessário para que possa trabalhar na montagem do plantel de 2025. Esta decisão foi novamente comunicada em agosto, e também informei que possivelmente meu destino seria fora do país, pontualmente o Brasil, quando decidir onde, o clube será notificado", detalhou o atleta de 32 anos.

Presidente do Boca Juniors, Riquelme declarou na imprensa argentina que não tinha conhecimento de interesse de outros pelo jogador e que já havia apresentado uma proposta para que ele seguisse vestindo a camisa Xeneize. No fim do comunicado, Pol Fernández reforças que o clube sempre sabe desde o início da decisão tomada por ele de renovar contrato.

Por outro lado, Riquelme, presidente do Boca Juniors, deu uma versão contrária ao do meia argentino. Em uma declaração à imprensa argentina, o ídolo do Boca declarou que não tinha conhecimento do interesse de outros clubes pelo jogador, e que já havia apresentado uma proposta para que ele seguisse vestindo a camisa Xeneize.

No entanto, Pol Fernandéz, no fim do comunicado, reforçou que o clube soube, desde o início, a sua decisão por não renovar o contrato.

"Com isto quero deixar claro que sempre fui transparente com as pessoas e o clube, que depositou sua confiança em mim, mas também para reforçar que sempre me dirigi diretamente e sem intermediários nas minhas comunicações, evitando gerar dúvidas a respeito da minha renovação", disse.

"O Boca é a minha casa e sempre será, por isso não quero deixar espaço para más interpretações, que podem afetar a relação que tenho com todos os que formam este prestigioso clube", finalizou.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (11), quando enfrenta o Internacional em jogo adiado do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.