Ramón e Emiliano Díaz estiveram no comando do Vasco no início do Brasileirão 2024 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Grêmio contra o Fluminense acentuando a briga contra o rebaixamento, o pedido dos tricolores por Ramón Díaz se intensificaram. O técnico pediu demissão do Vasco, após a goleada do Criciúma em São Januário.

➡️Entenda qual é a posição atual de Ramon Díaz no Vasco da Gama

Ramón e Emiliano chegaram ao Vasco em julho de 2023 quando estavam na 18ª posição, enfrentando sérios riscos de rebaixamento. Com a dupla, o Vasco somou 29 pontos em 19 jogos, conseguindo escapar do rebaixamento na última rodada, com 45 pontos.

Ex-Vasco, Ramón Diaz é alvo da torcida do Fluminense (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O conhecimento da torcida tricolor de que Ramón e sua comissão foram os grandes responsáveis por livrar o Vasco do rebaixamento, faz com que o argentino pareça ser o nome perfeito para o momento. Após mais uma derrota, o Fluminense está isolado na zona de rebaixamento com seis pontos em 13 jogos.

O próximo compromisso do tricolor é contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco