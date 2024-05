(Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do Flamengo sobre o Millonarios por 3 a 0, no Maracanã, na terça-feira (28), teve a presença de ex-jogadores do Rubro-Negro: Lucas Paquetá e Reinier foram asisstir ao vivo a ultima partida do Mengão na fase de grupo da Libertadores.

Durante a partida, Paquetá atendeu os fãs do Flamengo, que vibraram com a presença dele. Em seu Instagram, o atleta postou uma foto do estádio com corações rubro-negros. Ele estava acompanhado da sua esposa e mãe dos seus dois filhos, Duda Fournier.

Paquetá assistindo o jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Reprodução/X)

Com o fim da temporada europeia, o meia voltou ao Rio de Janeiro para passar as férias enquanto aguarda o período de apresentação da Seleção Brasileira para a Copa América.



Paquetá foi convocado pelo ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, mas corre o risco de ficar de fora da competição. O jogador foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por envolvimento com esquema de apostas em 4 partidas da Premier League. O meia negou todas as acusações.

Lucas Paquetá, jogador do West Ham, foi revelado na base do Flamengo (Foto: Divulgação/West Ham)

Assim como Lucas Paquetá, Reinier também foi revelado pelo Flamengo. Ele permaneceu no clube até ser vendido por 30 milhões de euros para o Real Madrid, em 2020. O jogador que atua no meio-campo acabou sem espaço no time merengue e foi emprestado a alguns times. Atualmente o atleta está no Frosinone, da Itália.

Com essa vitória o Flamengo se classificou para as oitavas de final da Libertadores, em segundo lugar do grupo, podendo enfrentar Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Atlético-MG na primeira partida da fase mata-mata.

