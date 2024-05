Futebol Solidário bate audiência do Brasileirão na Globo

Ronaldinho e Cafu foram os capitães do times no Futebol Solidário (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No último domingo (26), foi realizada uma partida beneficente no Maracanã, para arrecadar dinheiro e doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O Futebol Solidário estava repleto de grandes estrelas do futebol e da música como Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Filipe Luís, Bebeto, Formiga, Ludmilla, Wesley Safadão, L7, Belo, Xamã e MC Poze. As celebridades e a causa atraíram o público que superou a audiência do Brasileirão na Globo.

O pré jogo começou no Domingão do Huck, sob o comando do apresentador, diretamente do Maracanã. A partida foi transmitida com narração de Luis Roberto e comentários de Paulo Nunes e Caio Ribeiro, na cabine, e Roger Flores, direto do gramado.

No Rio de Janeiro, o Futebol Solidário atingiu 28 pontos de audiência, praticamente o dobro do que havia sido em comparação com os últimos 4 domingos. A transmissão superou inclusive o confronto entre Palmeiras e Flamengo, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em abril.

Em São Paulo o jogo atingiu a média de 21 pontos de audiência, acrescendo a média em 5 pontos, também em relação aos 4 domingos anteriores.

Os números são da Kantar Ibope Media.