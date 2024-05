Tite deveria ter colocado Gabigol? Jornalistas opinam após Flamengo x Millonarios

Gabigol ainda não entrou em campo desde a polêmica com a camisa do Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Flamengo, Gabigol ficou mais uma vez no banco de reservas em um jogo da equipe. Na última terça-feira (28), o atleta não entrou em campo na partida contra o Millonarios-COL, na Libertadores. O assunto foi motivo de debate no programa "Linha de Passe", da ESPN.

- Contra o Amazonas não havia uma definição no placar. Hoje a coisa estava resolvida. Eu não acho que o Tite tem obrigação de botar o Gabigol em campo para fazer um favor a ele ou para melhorar a situação. Mas se quisesse, a ocasião estava aí, 3 a 0 - disse André Kfouri.

- Não teve uma manifestação hostil (de torcedores). Acho que ele passou na primeira etapa. Mas o Tite fez cinco trocas e o Gabigol não entrou... Hoje o titular é o Pedro. Mas o futebol prega peças, o Flamengo ainda pode precisar muito do Gabigol - comentou Paulo Calçade.

Gabigol ainda não entrou em campo desde a polêmica envolvendo o uso de uma camisa do Corinthians. Além do jogo contra o Millonarios, a partida contra o Amazonas, na última semana, pela Copa do Brasil, também ocorreu após o episódio que irritou torcedores do Flamengo.

