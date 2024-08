Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro

O Flamengo vivia grande expectativa pela venda do lateral Wesley, que poderia render R$ 120 milhões ao Rubro-Negro caso fosse confirmada. Entre tudo, uma cláusula incluindo um prazo adicional de 6 dias até a viagem do jogador fez a Atalanta desistir da venda. A forma como a diretoria do Flamengo conduziu a negociação desagradou os torcedores, que detonaram os diretores do clube na web.

No mês passado, o Flamengo recusou proposta do Bornemouth, da Inglaterra, de € 12 milhões pelo lateral-direito. Depois, renovou o contrato de Wesley até dezembro de 2028, comprando mais 20% dos direitos do atleta, chegando a 90% no total.

Wesley em ação pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A Atalanta foi campeã da Europa League e ficou na quarta colocação da Série A da Itália na última temporada. Assim, o clube italiano disputará a Champions League em 2024/25, por isso tem pressa para consolidar seu elenco antes do início da competição. Raoul Bellanova é o nome do lateral que deve substituir Wesley.

A notícia em primeira mão veio do setorista Rubro-Negro Venê Casagrade.