Decisão da arbitragem na final entre Palmeiras x Flamengo revolta torcida: 'Totalmente'

Palmeiras e Flamengo estão se enfrentando na grande final da Libertadores da América na tarde deste sábado (29). Logo no começo da partida, uma decisão da arbitragem causou muita revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

Em um dos primeiros lances da partida entre Palmeiras x Flamengo, o jovem Allan, do Verdão, invadiu a área e tentou driblar Alex Sandro. O lateral colocou a mão no jovem, mas o árbitro não entendeu como pênalti. O VAR também não recomendou revisão.

➡️Comentarista da Globo avalia decisão de Abel em Palmeiras x Flamengo: 'Acerto'

Nas redes sociais, os torcedores do Verdão se revoltaram com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Flamengo. Veja o lance e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Veja o lance polêmico e a reação da web

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).