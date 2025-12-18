Medalhão da Globo recusa proposta para comentar a Copa do Mundo no SBT

O comentarista esportivo Caio Ribeiro optou por continuar seu trabalho na TV Globo, rejeitando uma oferta do SBT para integrar a equipe que cobrirá a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi tomada após avaliação do profissional sobre sua atual posição na emissora carioca, onde atua desde 2007 e participará da cobertura do próximo Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Mesmo com a intermediação de Tiago Leifert, figura importante da área esportiva do SBT e amigo pessoal de Caio, as conversas não prosperaram. Segundo informações de Gabriel Vaquer, do portal "F5", o ex-jogador considerou sua situação na Globo favorável e decidiu manter o vínculo atual.

A emissora da família Abravanel agora busca alternativas no mercado para compor sua equipe de comentaristas para o torneio mundial. O SBT estabeleceu parceria com a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um de seus proprietários, para a transmissão do evento.

Para adquirir os direitos de transmissão do Mundial de 2026, SBT e NSports investiram conjuntamente US$ 25 milhões, valor equivalente a R$ 134,5 milhões na cotação atual. Este montante garantiu um pacote de 32 partidas do torneio. A primeira parcela do pagamento foi quitada no início de outubro, com pelo menos outras três a serem pagas até a realização do evento em junho e julho de 2026.

O investimento realizado pela dupla SBT/NSports é menor que o valor desembolsado pela TV Globo no atual ciclo de direitos da Fifa (2023-2026). A emissora da família Marinho renegociou durante a pandemia o pagamento de aproximadamente US$ 60 milhões por ano, cerca de R$ 322 milhões na cotação atual.

Caio Ribeiro na Globo

Desde que ingressou na Globo, Caio Ribeiro construiu uma trajetória sólida, começando pela Rádio Globo e pelo SporTV. Inicialmente, ele comentava jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas seu desempenho o levou às transmissões em canal aberto para São Paulo. Durante seus 18 anos na emissora carioca, Caio participou da cobertura de quatro edições da Copa do Mundo: 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele mantém presença regular em programas do SporTV até hoje.