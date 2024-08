Torcedores do Flamengo lamentam lesão de Pedro e entrada de Gabigol: ‘Tragédia’

Pedro deixou o campo no jogo entre Flamengo e Bolívar para a entrada de Gabigol (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim da etapa inicial do jogo entre Flamengo e Bolívar, Pedro sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Tite optou pela entrada de Gabigol, que não vem fazendo grande temporada.

Nas redes sociais, os torcedores do Rubro-Negro lamentaram a lesão do artilheiro do clube em 2024, mas também a entrada do camisa 99. Longe de viver sua grande fase, Gabigol vem acumulando polêmicas e pode estar próximo de uma saída no fim do ano.

